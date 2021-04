Malika, la raccolta fondi supera i 100mila euro: immensa solidarietà per la ragazza (Di giovedì 15 aprile 2021) immensa solidarietà per la giovane Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori perchè lesbica: il traguardo raggiunto nella raccolta fondi è commovente! In poche ore la raccolta fondi aperta per Malika ha superato i 100 mila euro. La giovane non ha più una casa e neanche dei vestiti: è stata cacciata dalla sua famiglia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 aprile 2021)per la giovane, lacacciata di casa dai genitori perchè lesbica: il traguardo raggiunto nellaè commovente! In poche ore laaperta perhato i 100 mila. La giovane non ha più una casa e neanche dei vestiti: è stata cacciata dalla sua famiglia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Malika Chalhy, nessuno dice che la ragazza ripudiata perché lesbica è di famiglia islamica ...Malika, giustamente presentata a testate unificate come vittima di un'omofobia cieca , fanatica, bestiale. Scatta una gara di solidarietà tra i vip arcobaleno, la cantante Elodie lancia una raccolta ...

