La Germania corre ai ripari: 'Per frenare la terza ondata servono misure drastiche' (Di giovedì 15 aprile 2021) Il grosso balzo nei contagi sta mettendo in serio pericolo la salute pubblica in Germania: in una settimana i contagi sono più che raddoppiati e Angela Merkel è dovuta correre ai ripari, scavalcando ...

Covid, strage di bambini in Brasile: oltre 800 i morti Il parere di un'esperta approfondimento Covid mondo, i Paesi dove corre il contagio: dall'India alla Germania I numeri, sottolinea ancora la Bbc, sono riferiti tutti a casi conclamati, ma secondo le ...

Salvini destabilizza il governo anche oggi: "Non è semplice governare con Pd e Speranza" Il capo della Lega insiste sulle riaperture nonostante la pandemia e tenta di far passare la sinistra come i 'cattivi' ...

Stellantis: quattro piattaforme per un futuro elettrico In occasione dell'assemblea degli azionisti, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha anticipato diversi elementi che caratterizzano il ...

