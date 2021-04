Kobe per sempre: Jordan lo presenterà nella Hall of Fame. 'Era come un fratello' (Di giovedì 15 aprile 2021) Era già un evento da non perdere, Kobe Bryant che il 15 maggio entra nella Hall of Fame, tra gli immortali del basket. Lo è ancora di più: ad introdurre il Mamba per sempre nel mito sarà Michael ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Era già un evento da non perdere,Bryant che il 15 maggio entraof, tra gli immortali del basket. Lo è ancora di più: ad introdurre il Mamba pernel mito sarà Michael ...

Eurosport_IT : Non poteva che andare così: Michael Jordan per Kobe Bryant ???? #MambaForever #HallOfFame - teorigaz : RT @Eurosport_IT: Non poteva che andare così: Michael Jordan per Kobe Bryant ???? #MambaForever #HallOfFame - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che andare così: Michael Jordan per Kobe Bryant ???? #MambaForever #HallOfFame - marcozz01 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che andare così: Michael Jordan per Kobe Bryant ???? #MambaForever #HallOfFame - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Non poteva che andare così: Michael Jordan per Kobe Bryant ???? #MambaForever #HallOfFame -

Ultime Notizie dalla rete : Kobe per Kobe per sempre: Jordan lo presenterà nella Hall of Fame. 'Era come un fratello' Per Kobe, non potrebbe esserci miglior presentatore di Jordan. Tra i due c'è sempre stato un rapporto speciale , come tra fratelli: Kobe non ha mai fatto mistero di aver avuto in MJ la sua musa ...

Basket, Hall of Fame NBA, Kobe Bryant sarà presentato da Michael Jordan Sarà proprio Jordan, hall of famer 2009, a presentare Kobe Bryant e ad " accompagnarlo " nella Hall of Fame NBA nella cerimonia prevista per il 15 maggio dopo il rinvio dello scorso anno causa covid. ...

Michael Jordan presenterà Kobe Bryant nella Hall of Fame La Naismith Basketball Hall of Fame ha rivelato i nomi di chi introdurrà la “Classe del 2020” il prossimo 15 maggio 2021; una intronazione che la pandemia aveva costretto al ...

NBA, Michael Jordan introdurrà Kobe Bryant all’interno della Hall of Fame Michael Jordan introdurrà Kobe Bryant all’interno della Hall of Fame dell’NBA nella cerimonia in programma il 15 maggio. L’appuntamento era stato rinviato a causa della pandemia e adesso Black Mamba p ...

