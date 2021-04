Isola dei Famosi, stasera non sarà in diretta: ecco perché (Di giovedì 15 aprile 2021) Questa sera la nuova puntata dell’Isola dei Famosi non sarà in diretta, bensì verrà registrata nel pomeriggio: ecco per quale motivo. Niente diretta questa sera per l’Isola dei Famosi (mediaset play)Lo scorso giovedì l‘Isola dei Famosi si è preso una pausa: oggi invece verrà registrato nel pomeriggio e poi mandato in onda la sera al solito orario in prima serata. Nelle ultime puntate ci sono stati numerosi colpi di scena e qualche piccolo primo attrito tra i naufraghi di questa nuova edizione. A lasciare la spiaggia la scorsa settimana è stata Drusilla Gucci. La giovane concorrente ha avuto l’opportunità di fermarsi su Playa Esperanza per continuare il gioco, ma ha deciso invece di lasciare definitivamente ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Questa sera la nuova puntata dell’deinonin, bensì verrà registrata nel pomeriggio:per quale motivo. Nientequesta sera per l’dei(mediaset play)Lo scorso giovedì l‘deisi è preso una pausa: oggi invece verrà registrato nel pomeriggio e poi mandato in onda la sera al solito orario in prima serata. Nelle ultime puntate ci sono stati numerosi colpi di scena e qualche piccolo primo attrito tra i naufraghi di questa nuova edizione. A lasciare la spiaggia la scorsa settimana è stata Drusilla Gucci. La giovane concorrente ha avuto l’opportunità di fermarsi su Playa Esperanza per continuare il gioco, ma ha deciso invece di lasciare definitivamente ...

Advertising

MediasetPlay : Punizioni alquanto bizzarre all’#Isola dei famosi! #IlPuntoZ - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - GardenRomaUGAI : RT @IveserVenezia: 15 aprile 1971 Nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo si tengono i funerali di Igor Stravinskj: per sua volontà viene… - infoitcultura : “Costretto a lasciare la spiaggia”. Isola dei Famosi, problemi per il naufrago: “Accertamenti in corso” -