Inter, Skriniar indica la via per lo Scudetto: “Zero calcoli, serve ottimo atteggiamento” (Di giovedì 15 aprile 2021) Milan Skriniar è stato Intervistato da Sky Sport a pochi giorni da Napoli-Inter, posticipo della trentunesima giornata che potrebbe essere quasi decisiva per lo Scudetto nerazzurro. “Non facciamo nessun calcolo o tabella, l’importante è avere sempre un ottimo atteggiamento – spiega il difensore slovacco – La partita più importante è sempre la prossima, forse non ci aspettavamo di avere così tanti punti di vantaggio a otto giornate dalla fine ma lavoriamo per questo ogni giorno.” “Siamo molto uniti e in campo lo si vede, stiamo continuando un percorso di cui siamo molto fieri – prosegue Skriniar – Conte? Ci aiuta molto, ci fa lavorare e ci dice di non guardare la classifica. Conta solo preparare bene ogni partita e ogni avversario che affrontiamo.” La difesa a tre ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Milanè statovistato da Sky Sport a pochi giorni da Napoli-, posticipo della trentunesima giornata che potrebbe essere quasi decisiva per lonerazzurro. “Non facciamo nessun calcolo o tabella, l’importante è avere sempre un– spiega il difensore slovacco – La partita più importante è sempre la prossima, forse non ci aspettavamo di avere così tanti punti di vantaggio a otto giornate dalla fine ma lavoriamo per questo ogni giorno.” “Siamo molto uniti e in campo lo si vede, stiamo continuando un percorso di cui siamo molto fieri – prosegue– Conte? Ci aiuta molto, ci fa lavorare e ci dice di non guardare la classifica. Conta solo preparare bene ogni partita e ogni avversario che affrontiamo.” La difesa a tre ...

Inter, si punta sulla linea verde. Il profilo del (probabile) nuovo rinforzo ...di cederlo appunto alla Primavera dell'Inter per poi riprenderlo) sembra intenzionata a non esercitare il riscatto. Se tornasse a disposizione di Conte potrebbe svolgere sia il ruolo di vice Skriniar ...

