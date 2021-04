Inps: bonus baby sitter per figlio in Dad o quarantena (Di giovedì 15 aprile 2021) I lavoratori con figli di meno di 14 anni in Dad o quarantena possono chiedere il bonus baby sitter a meno che non siano già in congedo Covid o in smart working. Lo chiarisce l'Inps con una circolare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) I lavoratori con figli di meno di 14 anni in Dad opossono chiedere ila meno che non siano già in congedo Covid o in smart working. Lo chiarisce l'con una circolare ...

Advertising

TLavoro24 : #bonus babysitter #inps è utile per acquistare servizi di assistenza ai figli dal 1° gennaio 2021. Ma #inps fa sape… - Teleconsulspa : Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting: le istruzioni dell'Inps - CorriereQ : Inps: bonus baby sitter per figlio in Dad o quarantena - INPS_it : @Valenti11109333 @96Federicalongo @_angelo78 Come detto e come scritto nella nostra policy noi possiamo dare notizi… - mahararshad77 : @INPS_it Scusa, quando fare la nuova domanda da €2400, bonus? -