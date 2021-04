Il declino in tv della coppia Travaglio-Scanzi, battuti negli ascolti anche da Enrico Papi (Di giovedì 15 aprile 2021) Non decolla, in tv, la premiata ditta del “Fatto Quotidiano” Travaglio-Scanzi, che non vive una fase particolarmente fortunata: il primo, orfano del governo Conte, trascorre il tempo a rimpiangere il suo pupillo e i tempi belli di una volta, quando governavano i Cinquestelle e il Pd; il secondo, praticamente sparito dalle tv principali ma anche dai giornali dopo lo scandalo della baby vaccinazione, si rifugia nel suo programmino su La Nove con l’amico fidato, senza però grandi risultati. Il programma Accordi & Dissacordi di Luca Sommi, con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ieri ha ottenuto 507.000 spettatori con il 2% battuto – a parità di piccole tv, quindi senza considerare i colossi – perfino da Enrico Papi che su Tv8, con Name That Tune, segna ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Non decolla, in tv, la premiata ditta del “Fatto Quotidiano”, che non vive una fase particolarmente fortunata: il primo, orfano del governo Conte, trascorre il tempo a rimpiangere il suo pupillo e i tempi belli di una volta, quando governavano i Cinquestelle e il Pd; il secondo, praticamente sparito dalle tv principali madai giornali dopo lo scandalobaby vaccinazione, si rifugia nel suo programmino su La Nove con l’amico fidato, senza però grandi risultati. Il programma Accordi & Dissacordi di Luca Sommi, con Andreae Marco, ieri ha ottenuto 507.000 spettatori con il 2% battuto – a parità di piccole tv, quindi senza considerare i colossi – perfino dache su Tv8, con Name That Tune, segna ...

Advertising

Marina48118673 : RT @SecolodItalia1: Il declino in tv della coppia Travaglio-Scanzi, battuti negli ascolti anche da Enrico Papi - SecolodItalia1 : Il declino in tv della coppia Travaglio-Scanzi, battuti negli ascolti anche da Enrico Papi - MikeleKatyCat : @prismaticsilvia Io non credo... spero col ?? di no, non avrebbe senso!! Cioè nel senso, ti sei sfogata nelle live… - a211161v : @luisaMononoke Luisa, purtroppo quella delle edicole è una moria iniziata ormai da anni, vista la trasformazione de… - bandicary : RT @Geopoliticainfo: Partecipa ad una giornata della XV Winter School a soli 40€! Info a education@geopolitica.info Modulo 3: Le due facce… -

Ultime Notizie dalla rete : declino della Speranza: AstraZeneca sicuro, salva la vita delle persone Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera. 'Dinanzi ai ... il vaccino AZ è particolarmente indicato nelle persone con un sistema immunitario in declino'.

Speranza: 'Su 32 milioni di vaccinati con AstraZeneca, 18 eventi fatali: è sicuro e salva vite' Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza , nel suo intervento alla Camera. 'Su 32 ...AstraZeneca è particolarmente indicato nelle persone che abbiano un sistema immunitario in declino', ...

Basilicata: sindaco Melfi scrive a Giorgetti, 'troppe crisi industriali non risolte' Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Occorre arginare il forte declino socio-economico con fattori di competitività localizzativa per far crescere (anziché tagliare) l’occupazione in Basilicata. Ridisegnare i ...

Euro2020: al calcio il lusso della speranza, alla cultura lo spettro della fame Hanno ragione tutti. Potrebbero però avere tutti torto. Il blitz di Mario Draghi sulla spinosa questione del pubblico preteso dall’Uefa al Campionato Europeo di calcio in programma dall’11 giugno (alm ...

Lo ha detto il ministroSalute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera. 'Dinanzi ai ... il vaccino AZ è particolarmente indicato nelle persone con un sistema immunitario in'.Lo ribadisce il ministroSalute, Roberto Speranza , nel suo intervento alla Camera. 'Su 32 ...AstraZeneca è particolarmente indicato nelle persone che abbiano un sistema immunitario in', ...Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Occorre arginare il forte declino socio-economico con fattori di competitività localizzativa per far crescere (anziché tagliare) l’occupazione in Basilicata. Ridisegnare i ...Hanno ragione tutti. Potrebbero però avere tutti torto. Il blitz di Mario Draghi sulla spinosa questione del pubblico preteso dall’Uefa al Campionato Europeo di calcio in programma dall’11 giugno (alm ...