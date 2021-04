Guai per Ibrahimovic, socio di una società di scommesse: rischia tre anni di squalifica (Di giovedì 15 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic sarebbe socio di una società di scommesse, attività vietata dalle regole Fifa. Lo svedese rischierebbe 3 anni di squalifica Zlatan Ibrahimovic ancora nell’occhio nel ciclone, e non per il pranzo milanese dello scorso weekend. Come riportato anche ieri, l’attaccante del Milan avrebbe infranto le regole della Fifa, diventando socio al 10% di una società di scommesse. Una attività vietata che rischia di far incappare lo svedese in dure sanzioni che vanno dalla multa milionaria a una maxi squalifica. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, la Nazionale svedese era già a conoscenza di questa situazione e per questo motivo non avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Zlatansarebbedi unadi, attività vietata dalle regole Fifa. Lo svedese rischierebbe 3diZlatanancora nell’occhio nel ciclone, e non per il pranzo milanese dello scorso weekend. Come riportato anche ieri, l’attaccante del Milan avrebbe infranto le regole della Fifa, diventandoal 10% di unadi. Una attività vietata chedi far incappare lo svedese in dure sanzioni che vanno dalla multa milionaria a una maxi. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, la Nazionale svedese era già a conoscenza di questa situazione e per questo motivo non avrebbe ...

