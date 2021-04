Governo: Bettini, 'contro Conte non complotto ma convergenza interessi' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Mai parlato di complotto, si travisano le parole, in un certo giornalismo di oggi non hanno più peso le parole. Ho parlato di una convergenza di interessi nazionali ed internazionali che ritenevano Conte poco affidabile. La storia è fatta di un movimento di interessi, non è una specie di racconto fiabesco in cui ci sono gli angiolettii e gli intereessi politici, economici, finanziari hanno un peso". Lo ha ribadito Goffredo Bettini, ospite di Tg 2 post. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Mai parlato di, si travisano le parole, in un certo giornalismo di oggi non hanno più peso le parole. Ho parlato di unadinazionali ed internazionali che ritenevanopoco affidabile. La storia è fatta di un movimento di, non è una specie di racconto fiabesco in cui ci sono gli angiolettii e gli intereessi politici, economici, finanziari hanno un peso". Lo ha ribadito Goffredo, ospite di Tg 2 post.

Riecco Martelli, lo schiaffo a Bettini: "Reggi il moccolo a Conte" E ne nasce un inusitato attacco via social di colui che fu uno dei simboli del Garofano di governo. Bettini, non l'avesse fatto mai, si permette di chiamare nelle sue Agorà anche i socialisti, 'nella ...

Governo: Bettini, ‘c’è stata idea Conte non ci garantisce’ “Io sono uno che ama la politica, non credo alle dietrologie”, ma “c’è stata l’idea Conte non ci garantisce, ho avuto la sensazione fisica di un certo isolamento”. Lo ha affermato Goffredo Bettini, ...

"La sinistra di Bettini punta sul nuovo M5s di Conte, ma la scommessa è da verificare" Firenze, 15 aprile 2021 - Professor Arturo Parisi, Goffredo Bettini lancia una nuova corrente. Ma non erano state bandite dal nuovo corso di Enrico Letta? “Bandite? Se fosse cos ...

