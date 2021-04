Giuseppe Conte | lezione online all’Università di Firenze il 19 aprile Tornerà in aspettativa se guiderà il M5S

(Di giovedì 15 aprile 2021)in cattedra all'Università di, il 19, l'ex premier. «Introduzione al contratto: autonomia privata e regolazione del mercato»: questa lache, professore ordinario di diritto privato all'Università di, terràall'Ateneo. L'ex premier terrà lanell'ambito del corso di diritto privato del collega Vincenzo Putortì. Persarà un 'ritorno', seppur virtuale, in aula dopo la lectio magistralis del 26 febbraio scorso intitolata «Tutela della salute e salvaguardia della economia: lezioni dalla pandemia» L'articolo proviene daPost.

