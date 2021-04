Gangs of London: quando arriverà su Netflix negli USA? (Di giovedì 15 aprile 2021) Gangs of London finì per essere uno dei secondi più grandi film drammatici originali di Sky Atlantic e si è assicurato un impressionante punteggio di Rotten Tomatoes, rendendolo un appuntamento imperdibile. L’intrigante corsa adrenalinica e piena di azione è uno sforzo eccezionale da vedere, e molti sono più che curiosi di sapere quando il dramma poliziesco sarà disponibile su Netflix. Chi ha portato al successo Gangs of London? Lo spettacolo che GQ ha acclamato quando è uscito per la prima volta “un forte concorrente in anticipo per essere il miglior spettacolo dell’estate” viene da Gareth Edwards, che è notoriamente noto per essere l’uomo dietro il successo internazionale The Raid. Le sequenze di combattimento ben realizzate e la coreografia di livello ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021)offinì per essere uno dei secondi più grandi film drammatici originali di Sky Atlantic e si è assicurato un impressionante punteggio di Rotten Tomatoes, rendendolo un appuntamento imperdibile. L’intrigante corsa adrenalinica e piena di azione è uno sforzo eccezionale da vedere, e molti sono più che curiosi di sapereil dramma poliziesco sarà disponibile su. Chi ha portato al successoof? Lo spettacolo che GQ ha acclamatoè uscito per la prima volta “un forte concorrente in anticipo per essere il miglior spettacolo dell’estate” viene da Gareth Edwards, che è notoriamente noto per essere l’uomo dietro il successo internazionale The Raid. Le sequenze di combattimento ben realizzate e la coreografia di livello ...

