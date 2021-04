Fa Freddo | a L' Aquila e Pescara ordinanza per prolungamento accensione riscaldamenti

(Di giovedì 15 aprile 2021) L'- Tenuto conto dell'abbassamento delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche, in essere ancora in questi giorni sul territorio comunale, il sindaco diCarlo Masci ha firmato questa mattina l'che espande fino al primo del mese di maggio il normale periodo annuale di possibile esercizio degli impianti di riscaldamento, fatto salvo il rispetto delle restanti disposizioni in materia. Prorogatadegli impianti di riscaldamento anche a L', ma fino al 22 aprile. Il sindaco Pierluigi Biondi ha autorizzato, attraverso un', la proroga dell'degli impianti negli edifici pubblici e privati per un massimo di 7 ore al giorno, articolate anche in due o più sezioni. La disposizione, informa una nota ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Freddo Aquila

La giornata di mercoledì trascorrerà con variabilità atmosferica sul territorio aquilano. Si alterneranno schiarite ad annuvolamenti più consistenti , che saranno concentrati al mattino sul Gran Sasso ...Ancorae temperature in calo: la primavera stenta a decollare nonostante sia aprile inoltrato. Come riporta Meteo Aquilano ,, temperature in calo e quota neve in diminuzione per martedì 13 aprile. La giornata di martedì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l'intero periodo. Ci ...Prorogata accensione degli impianti di riscaldamento anche a L'Aquila, ma fino al 22 aprile. Il sindaco Pierluigi Biondi ha autorizzato, attraverso un'ordinanza, la proroga dell'accensione degli ...Anche sull’Abruzzo imperversa la circolazione ciclonica a carattere freddo. Temperature dunque sotto la media stagionale, con qualche locale rovescio al mattino non escluso sui settori costieri, mentr ...