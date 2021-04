Designazioni arbitrali 31esima giornata | Atalanta-Juventus a Orsato | Doveri dirige Napoli-Inter

(Di giovedì 15 aprile 2021) Rese note leper ladi Serie A in programma nel weekend. Due i big match di: il primo andrà in scena a Bergamo trae sarà diretto da Daniele. Per quanto riguarda invece, ad arbitrare sarà Daniele. Di seguito lecomplete per ogni match.h. 15.00GIALLATINI – PRETI IV: SACCHI VAR: FABBRI AVAR: LIBERTI BOLOGNA – SPEZIA h. 15.00 PICCININI TARDINO – ROSSI M. IV: RAPUANO VAR: MANGANIELLO AVAR: PASSERI CAGLIARI – PARMA Sabato 17/04 h. 20.45 VALERI BINDONI – DEL GIOVANE IV: SOZZA VAR: LA PENNA AVAR: ...

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note leper la XVII giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 aprile alle ore 15 e 16. A ...Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note leper la XVII giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 aprile alle ore 15 e 16. L'Hbs COlorno torna tra le mura amiche dopo la sconfitta al fotofinish ...