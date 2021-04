Covid, Gsk-Vir: Ema avvia revisione monoclonale per adulti e adolescenti (Di giovedì 15 aprile 2021) GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology hanno annunciato oggi che l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato una revisione di Vir-7831, un anticorpo monoclonale a doppia azione sperimentale, per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e di peso pari o superiore a 40 kg) con Covid-19 che non richiedono integrazione di ossigeno e che sono ad alto rischio di progredire in una forma grave di malattia. E’ quanto si legge in una nota Gsk. La revisione è condotta dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema e fornirà raccomandazioni a livello di Unione europea per le autorità nazionali che possono prendere decisioni basate sull’evidenza sull’uso precoce del medicinale, prima di qualsiasi domanda formale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology hanno annunciato oggi che l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hato unadi Vir-7831, un anticorpoa doppia azione sperimentale, per il trattamento di(di età pari o superiore a 12 anni e di peso pari o superiore a 40 kg) con-19 che non richiedono integrazione di ossigeno e che sono ad alto rischio di progredire in una forma grave di malattia. E’ quanto si legge in una nota Gsk. Laè condotta dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema e fornirà raccomandazioni a livello di Unione europea per le autorità nazionali che possono prendere decisioni basate sull’evidenza sull’uso precoce del medicinale, prima di qualsiasi domanda formale di ...

