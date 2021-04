Covid | Casapound | “In piazza per manifestare | non per creare disordini | e ci saremo ancora”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ‘Bisogna rispettare la verità dei fatti, i giornalisti in questi ultimi giorni non lo hanno fatto. Il mio non è un attacco alla stampa, ma il mondo dell’informazione deve sforzarsi di capire cosa rappresentaaldilà dei pregiudizi. Negli scorsi giorni siamo scesi insolamente pernon era lì pero per tirare bombe carta. Avevamo concordato la nostra presenza con #Ioapro e continueremo a stare inal fianco dei lavoratori”. Lo ha detto il consigliere diLuca Marsella tenendo questa mattina una conferenza stampa fuori Montecitorio. ‘Noi pensiamo – ha poi aggiunto Marsella – che oggi l’unica soluzione sia aprire senza condizioni da subito. Ci auguriamo che ...

... ha riscosso ampia partecipazione, la solidarietà del sindaco Carlo Masci, che ha presenziato assieme ad alcuni consiglieri, e diche ne ha sposato nuovamente la causa esponendo anche a ......protesta meno violenta di quella a cui si è assistito lunedì sulla quale soffiava anchee ...chiesto la "riapertura delle attività" contro le limitazioni previste dalle misure anti -...Aderiamo a questa iniziativa perché la nostra categoria, dopo 14 mesi di chiusure e restrizioni, è ormai alla disperazione. Per questo abbiamo deciso di scendere in piazza per difendere il nostro diri ...“Bisogna rispettare la verità dei fatti, i giornalisti in questi ultimi giorni non lo hanno fatto. Il mio non è un attacco alla stampa, ma il mondo dell’informazione deve sforzarsi di capire cosa rapp ...