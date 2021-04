Covid-19 | studio Pfizer | la variante sudafricana potrebbe colpire le persone già vaccinate con alte probabilità

(Di giovedì 15 aprile 2021) Durante il fine settimana, un nuovoche ha coinvolto il vaccino/BioNTech contro il-19 ha scatenato un’ondata di titoli allarmanti e a volte fuorvianti. Lo, basato su dati del mondo reale provenienti da Israele, ha scoperto che il vaccino non era efficace contro B.1351. Con questo codice indichiamo latrovata per L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti:: Vaccino contro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore? VaccinoCoronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità? Vaccino-19: le speranze per un ritorno alla normalità Vaccino-19, i ricercatori sono i veri eroi: “4 anni di lavoro in uno” ...

Advertising

FratellidItalia : Uno studio inglese dimostra che il cloro uccide il covid. Lo studio dei virologi dell'Imperial College manda in sof… - Agenzia_Italia : Gli scienziati insistono, aprite le finestre per proteggervi dal Covid - Corriere : ?? L'intervista esclusiva di @federicofubini all'ad di Pfizer Bourla. Sulla variante sudafricana il presidente e amm… - MaurizioTorchi2 : RT @cris_cersei: Salvini finalmente sta mettendo il dito nella piaga: la classificazione dei decessi. ?? 'Uno con 4 malattie gravi e pochi… - Vivodisogniebas : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: #Scoperto #MIX di #FARMACI che #BLOCCA al 90% il #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio

... salvo che per esigenze lavorative, di, per motivi di salute, per situazioni di necessità o ... per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da- 19, anche facendo ricorso all'...I medici di famiglia, inoltre, hanno optato tra la vaccinazione nel proprio, nel rispetto delle regole di sicurezza richieste dall'emergenza, e la vaccinazione nei centri territoriali o ...Venerdì 16 aprile ore 19 in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Pugliese Editori Sarà la musica l’argomento del prossimo aperitivo letterario di “Libri di Puglia live streaming”. L’appunta ...3' di lettura 15/04/2021 - La fermana Elisabetta Cocciaretto, studentessa Unicam, sarà la prima singolarista dell’Italia che si appresta ad affrontare la Romania nella sfida di Play-Off della Billie J ...