Carige | insieme con Circle per sviluppo digitale del territorio

(Teleborsa) – La valorizzazione delle competenze e lo sviluppo degli investimenti in tecnologia, in settori strategici per il territorio come portualità e logistica, sono i driver fondamentali dell'operazione di finanziamento che Banca Carige ha concluso con Circle. L'azienda hi-tech, sede a Milano e quartier generale operativo a Genova, è una realtà di primo piano nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, con programmi di crescita di respiro internazionale. L'importo finanziato da Banca Carige è in prevalenza finalizzato alla prosecuzione del piano di investimenti e sviluppo della società hi-tech. Gli 0,5 milioni euro erogati, ed in parte supportati dalle ...

