Calcio: Europa League, le formazioni di Roma-Ajax, Mkhitaryan e Dzeko dal 1' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma alle 21 allo stadio Olimpico. Fonseca schiera il recuperato Mkhitaryan dal 1', l'armeno farà coppia con Pellegrini alle spalle di Dzeko. Out Spinazzola, a sinistra giocherà Calafiori mentre a destra c'è Karsdorp. In difesa Cristante centrale con Mancini e Ibanez. Roma (3-4-2-1) - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Pedro Rodriguez, Villar, Santon, Borja Mayoral, Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli. Allenatore: Fonseca. Ajax ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate leufficiali di, ritorno dei quarti di finale diin programma alle 21 allo stadio Olimpico. Fonseca schiera il recuperatodal 1', l'armeno farà coppia con Pellegrini alle spalle di. Out Spinazzola, a sinistra giocherà Calafiori mentre a destra c'è Karsdorp. In difesa Cristante centrale con Mancini e Ibanez.(3-4-2-1) - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori;, Pellegrini;. A disposizione: Mirante, Fuzato, Pedro Rodriguez, Villar, Santon, Borja Mayoral, Carles Perez, Ciervo, Darboe, Morichelli. Allenatore: Fonseca....

Europa League, formazioni ufficiali e risultati in diretta LIVE del ritorno dei quarti Formazioni ufficiali MANCHESTER UNITED - GRANADA MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Telles; Fred, Matic; Greenwood, Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer ...

Roma si qualifica in semifinale se.../ I numeri dell'Ajax in trasferta e la cabala ...vinto sugli sviluppi di un altro calcio da fermo, che ha portato al sinistro di Roger Ibanez. Forte di questa vittoria fuori casa, la Roma guarda con totale fiducia al ritorno dei quarti di Europa ...

Roma-Ajax, a Trigoria i tifosi caricano la squadra di Fonseca con cori e fumogeni A Trigoria, all’esterno del centro sportivo della Roma, i tifosi giallorossi nel pomeriggio hanno incitato la squadra di Fonseca con cori e fumogeni ...

