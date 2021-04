Browns – Nuovo acquisto in difesa | arriva Jadeveon Clowney

(Di giovedì 15 aprile 2021) I vari tentativi di Cleveland si sono concretizzati in qualcosa di tangibile e hanno fruttato a Kevin Stefanski unrinforzo per la retroguardia. L’affaresi è concluso, con il defensive end che ha accettato un contratto di un anno e del valore di 10 milioni di dollari. Dopo un 2020 molto sottotono e chiusosi prematuramente a causa di un infortunio,ha una seconda occasione per dimostrare le sue reali qualità.: cosa ha detto il giocatore in merito al suo approdo a Cleveland? “Per me” – ha esordito, in merito all’interesse dimostratogli dai– “è significato molto, perché vuol dire che c’è qualcuno che ti vuole avere in squadra. Mi ...

Advertising

BlitzMagazine_ : Jadeveon Clowney è un nuovo giocatore dei Browns. L’anno prossimo Cleveland avrà una linea di difesa illegale: Gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Browns Nuovo

...di vedere l'apertura del nostro flagship storeBrook Street proprio all'inizio del 2021 - dichiara la ceo Holli Rogers - . C'è una diffusa sensazione di ottimismo riguardo a questoanno ......Boaro con il suomarchio Chb . Tra i must have della stagione, i cardigan con intarsi di Prada, i fur coat di Fendi e i total look cammello di Max Mara'. Heather Gramston Head of Womens'...L'affare Browns-Clowney si è concluso, con il defensive end che ha accettato un contratto di un anno e del valore di 10 milioni di dollari.Nuovi problemi giudiziari in arrivo per Chris Brown. Il rapper è stato citato in giudizio da una domestica Patricia Avila e dalla sorella, aggredite da uno dei suoi cani, un enorme pastore del Caucaso ...