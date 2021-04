Bastoni | “Scudetto? Finché non c’è la matematica non lo nominiamo Con Skriniar e De Vrij ci completiamo”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Alessandroha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della fondamentale sfida di domenica sera tra Inter e Napoli. Queste le sue parole. Sullo: “Parola vietata, assolutamente, il mister ce lo ripete ad ogni riunione. Dobbiamo stare concentrati come abbiamo sempre fatto,non avremo loin mano. Il nostro slogan è testa bassa e pedalare, ha caratterizzato il nostro percorso di crescita e vogliamo andare avanti così”. Su De: “Cibene e anche l’intesa fuori dal campo è importante. Anche l’intesa fuori dal campo è molto importante, andiamo molto d’accordo”. Sul Napoli: “Tutte le partite sono difficili e lo dimostrano le ultime vittorie di misura. Ogni avversario quando ci affronta vuole fare bella figura ...

Le sue parole Alessandroha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di Inter - Napoli. Le sue parole raccolte da FcInter1908.- "Parola vietata, assolutamente, il mister ...Ora l'obiettivo è quello delloe i nerazzurri non vogliono lasciare punti per strada. Il ... La fiducia di Conte Nonostante la giovane età e la poca esperienza,è diventato un giocatore ...Inter, Bastoni: “Conte mi ha dato fiducia. Sulla sfida col Napoli…” Inter, Bastoni: “Conte mi ha dato fiducia. Sulla sfida col Napoli…” Il difensore centrale dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato ...Bastoni ha poi proseguito, in vista della sfida al Napoli: "Ogni partita è difficile, come dimostrano le nostre ultime vittorie tutte di misura o sofferte. Siamo primi, è normal ...