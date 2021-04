Arisa | annuncio a sorpresa | fan pazzi di gioia | cosa accadrà a breve

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021), con un post su instagram, ha svelato unincredibile:, i fan sonodi! Quest’anno, è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria de Filippi, divenendo la nuova insegnante di canto, in sostituzione di Stash dei The Koloros, che negli anni precedenti ha assunto questo L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.