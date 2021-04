Antonio Cammarota | “Dobbiamo far riaprire tutti i negozi”

(Di giovedì 15 aprile 2021) di Monica De Santis Il candidato a sindaco?Cammorata, scende nuovamente in campo in difesa dei commercianti salernitani. L’avvocato salernitano anche ieri, nel corso del consiglio comunale ha ribadito a chiare lettere che la cosa più importante è quella di far rialzare le saracinesche con una liquidità immediata. “In questo senso si fanno e si devono fare le cose – spiega– Serve concretezza. Ho proposto in consiglio comunale la sospensione di ogni tributo, tassa e, o sanzione ad iniziare dalla tassa sulla pubblicità a finire alla tari e alla tassa di occupazione di suolo pubblico. Ma non solo ho proposto di consentire ai ristoratori di utilizzare, quanto più possibile i suoli pubblici, ovunque essi siano, con buona pace di, perchè all’aperto, oramai è stato accertato, il covid non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Cammarota

Salernonotizie.it

Il Presidente dell'Agenas è accusato in concorso conLongobardi di omicidio per colpa ...: "Dobbiamo far riaprire i negozi Stop alle tasse comunali" L'intervista. Pandolfi: "I vaccini ...Il candidato sindacoscende nuovamente in campo in difesa dei commercianti salernitani: 'Dobbiamo far riaprire tutti i negozi". L'esponente di minoranza all'interno dell'attuale consiglio comunale - come ...StampaIl candidato sindaco Antonio Cammarota scende nuovamente in campo in difesa dei commercianti salernitani: “Dobbiamo far riaprire tutti i negozi”. L’esponente di minoranza all’interno dell’attual ...GENOVA - Sampdoria-Napoli (0-2), 30° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 5, ...