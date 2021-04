Anche Macron pianifica le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) Se è vero che ogni promessa è un debito, il presidente Emmanuel Macron rischia di ritrovarsi alla fine del suo mandato con un conto salato da pagare ai francesi. La colpa è dei tanti impegni presi durante la crisi del coronavirus, spesso non rispettati o onorati solo in parte, un po’ per calmare gli animi e un po’ per calcoli troppo affrettati. Ma adesso l’inquilino dell’Eliseo non può più permettersi il lusso di sbagliare. La scommessa di una riapertura progressiva a partire da metà maggio di tutte quelle attività ad oggi chiuse a causa delle restrizioni è cruciale per la credibilità del presidente. L’annuncio era stato fatto il 31 marzo, in occasione di un discorso alla nazione tenuto per presentare la nuova stretta, ma al momento l’obiettivo di un ritorno progressivo ala normalità in un mese sembra essere un miraggio vista la situazione sanitaria. La Francia ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Se è vero che ogni promessa è un debito, il presidente Emmanuelrischia di ritrovarsi alla fine del suo mandato con un conto salato da pagare ai francesi. La colpa è dei tanti impegni presi durante la crisi del coronavirus, spesso non rispettati o onorati solo in parte, un po’ per calmare gli animi e un po’ per calcoli troppo affrettati. Ma adesso l’inquilino dell’Eliseo non può più permettersi il lusso di sbagliare. La scommessa di una riapertura progressiva a partire da metà maggio di tutte quelle attività ad oggi chiuse a causa delle restrizioni è cruciale per la credibilità del presidente. L’annuncio era stato fatto il 31 marzo, in occasione di un discorso alla nazione tenuto per presentare la nuova stretta, ma al momento l’obiettivo di un ritorno progressivo ala normalità in un mese sembra essere un miraggio vista la situazione sanitaria. La Francia ha ...

Advertising

HuffPostItalia : Anche Macron pianifica le riaperture - razorblack66 : RT @mignoloeprof: Sarebbe importante approvare una misura simile anche in Italia. Possibilmente coinvolgendo anche il privato. @PsicologiLa… - mignoloeprof : Sarebbe importante approvare una misura simile anche in Italia. Possibilmente coinvolgendo anche il privato.… - LuciaDeVivo2 : Il nostro premier, uomo di enorme potere politico,ke secondo i giornali nostrani e stranieri ha riportato dopo anni… - MaurizioGabell1 : @MinistroEconom1 @SoniaLaVera Zaki conta 0 come 0 contava quell'ingenuo di Regeni. Miliardi di $ di commesse energe… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Macron Anche Macron pianifica le riaperture Anche altri membri dell'esecutivo hanno cercato di frenare l'entusiasmo del loro presidente in ... Macron, però, vuole mantenere fede alla promessa, per questo ha convocato per oggi alle 18:00 all'...

Covid, ultime notizie. AstraZeneca sospeso per le forze dell'ordine. Prima dose di vaccino per Von der Leyen. Speranza in Aula alla Camera ... Ore 8.50 " Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila " L'India registra anche ... Ore 8.45 " Francia, Macron pagherà dieci sedute dallo psicologo ai bambini turbati dal lockdown " ...

Anche Macron pianifica le riaperture Se è vero che ogni promessa è un debito, il presidente Emmanuel Macron rischia di ritrovarsi alla fine del suo mandato con un conto salato da pagare ai francesi. La colpa è dei tanti impegni presi dur ...

Le riaperture somiglieranno a quelle della scorsa primavera (anche se è tutto diverso) Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee ...

altri membri dell'esecutivo hanno cercato di frenare l'entusiasmo del loro presidente in ..., però, vuole mantenere fede alla promessa, per questo ha convocato per oggi alle 18:00 all'...Ore 8.50 " Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila " L'India registra... Ore 8.45 " Francia,pagherà dieci sedute dallo psicologo ai bambini turbati dal lockdown " ...Se è vero che ogni promessa è un debito, il presidente Emmanuel Macron rischia di ritrovarsi alla fine del suo mandato con un conto salato da pagare ai francesi. La colpa è dei tanti impegni presi dur ...Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee ...