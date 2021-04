Amici | fine dell’amore tra Aka7even e Martina? La rivelazione della Pettinelli

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime settimane, appare sempre più evidente, un allontanamento traMiliddi, i due allievi di ‘20’, protagonisti di una storia d’amore.si esibisce ad ‘’ Anche nei daytime,storia d’amore tra i due ragazzi, non se ne è più parlato, e l’affezionato pubblico del programma, in queste ore, si sta chiedendo, se la scelta di relegare in secondo piano, le vicende personali degli allievi, sia dettata dalla necessità, di far concentrare i ragazzi sul loro talento, ed evitare di parlare d’altro. Sicuramente, gli atteggiamenti tra i due, appaiono raffreddati, segno evidente che qualcosa tra i due fidanzati non va come dovrebbe. Le ultime notizie su i due ragazzi, risalgono ormai ad un mese fa, quando la stessa Maria De ...