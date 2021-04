Achille Lauro, vorrei sparire come Mina e lasciare la musica (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me". ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non ho mai seguito nessuna legge di mercato, ho sempre fatto quello che ho voluto. Con la libertà di fare quello che ho voluto: anche andando contro tutto quello che ci si sarebbe aspettato da me". ...

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Achille Lauro fuori con un nuovo album di inediti 'Lauro': 'Sono ossessionato dalla perfezione, metto tutto in discussione' Achille Lauro fuori con un nuovo album di inediti 'Lauro': 'Sono ossessionato dalla perfezione, metto tutto in discussione' Capelli biondo platino, tatuaggi in vista e camicia verde brillante, il ...

Achille Lauro, vorrei sparire come Mina e lasciare la musica La libertà, è uno degli aspetti della sua vita e della sua carriera che Achille Lauro rivendica. Anche presentando il suo nuovo album, dal titolo Lauro, in uscita il 16 aprile, che arriva dopo tre ...

Achille Lauro: “Cito spesso Dio perché sono molto credente” Achille Lauro presenta il nuovo album Lauro, parla del suo rapporto con la fede e la religione e risponde alle critiche di Striscia la notizia.

Io, tra genio e pagliaccio: a tu per tu con Achille Lauro Uomo, donna, balsfemo, credente, rockstar, rapper, figlio di una generazione sbagliata, di Dio e di una madre amorevole: il musicista romano racconta il suo ultimo disco, "Lauro", e prima di tutto se ...

