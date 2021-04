Zona arancione | spostamenti vietati tra Comuni | ecco tutte le eccezioni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Con il passaggio di alcune Regioni in, dal 12 aprile cambiano anche le regole sugli, che rimangono sempre limitati per contenere il contagio da Coronavirus. La regola cardine dice che non si può uscire dal proprio Comune. Ci sono però dei motivi specifici per cui è possibile farlo, e per cui si può uscire anche dalla propria Regione. Tra questi, ci sono le famose comprovate esigenze, come i motivi di salute, lavoro e necessità. In qualunque caso è necessario avere con sé l’autocertificazione o compilarne una copia davanti alle forze dell’ordine. Se, invece, ci si sposta all’interno del Comune, non serve l’autodichiarazione. Quando si può uscire dal proprio Comune o dalla Regione?Per quanto riguarda gliin generale, sono consentiti quelli ...

Advertising

sbonaccini : ?? Da lunedì 12 aprile la @RegioneER tornerà zona arancione - borghi_claudio : @Sakko83 Eh certo, per i conti delle zone si tiene conto dell'aggravamento del paziente. Ma anche basta. La verità,… - rtl1025 : ??#Campania, #ValleDAosta e #Puglia dovrebbero restare regioni rosse, #Sardegna da arancione dovrebbe invece passare… - orizzontescuola : Covid, i colori delle regioni: Campania e Puglia sperano nella zona arancione. Cosa può cambiare da venerdì - g_boggero : 3/ Da ultimo anche una nota alla sentenza del TAR Piemonte sull'ordinanza regionale che a dicembre ha prorogato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

il Resto del Carlino

...20 aprile le biblioteche del Comune di Bologna riaprono le proprie porte al pubblico nel rispetto delle nuove misure imposte dalla pandemia che hanno collocato l'Emilia - Romagna in. ...LECCE - Dalla prossima settimana probabilmente la Puglia sarà in, ma per molti cittadini sarebbe il caso di prorogare ancora quella rossa: "Non siamo pronti a questo passaggio - dicono - i contagi sono troppi e mancano i controlli". Ma cosa si potrà ...Nonostante le zone rosse e arancioni, per bar e ristoranti si apre una piccola speranza con la possibilità di svolgere servizio di mensa per le zone limitrofe. Come noto la conferma della divisione ...Nella zona arancione toscana si può andare a pesca fuori comune (sportiva e dilettantistica): regole Covid per pescare. E in zona rossa?