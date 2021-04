Vincolo quinquennale | la partita è ancora aperta? Presentati emendamenti ma la strada è in salita

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono scaduti i termini per presentare la domanda di mobilità 2021/2022 per il personale docente che vedrà gli esiti dei movimenti il 7 giugno 202. Come previsto, tutto confermato per ildocenti che dunque lascia per quest'anno bloccati migliaia di insegnanti. Ci sono residue possibilità che questi docenti possano essere sbloccati, anche solo per quest'anno. Ma laè davvero in. L'articolo .

Per quanto riguarda la mobilità, il presidente dell'Anief aveva sottolineato come fosse importante "abolire il; infatti, il legislatore lo ha inserito prima che scoppiasse la ...La senatrice legata al partito guidato da Giorgia Meloni, infine, auspica "una mobilità straordinaria al 100%, con eliminazione dele rispettando il valore progressivo dettato ...In scadenza i termini per le domande di mobilità dei docenti: nonostante il blocco quinquennale per i neoassunti e la «ferma» triennale per i titolari di sede negli ultimi tre anni si sono spostati in ...Con il vincolo quinquennale si persegue la continuità didattica? Si tratta di una delle domande più frequenti, proprio in questo periodo in cui il tema del blocco dei 5 anni sta esplodendo sui social.