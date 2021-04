Valeria Marini la fa grossa: il gesto che mette in pericolo i naufraghi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Valeria Marini compie un gesto “folle” a Supervivientes, mettendo in pericolo serio i suoi fan: cosa è accaduto A pari passo con L’Isola dei Famosi italiana, anche il reality show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 aprile 2021)compie un“folle” a Supervivientes,ndo inserio i suoi fan: cosa è accaduto A pari passo con L’Isola dei Famosi italiana, anche il reality show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cinemvatic : buongiorno solo a valeria marini che ha provocato un’intossicazione alimentare agli altri concorrenti dell’isola spagnola - Francy11412804 : RT @ilmio3go: #Supervivientes2021 Valeria Marini really said: “Mo li intossico a tutti quanti questi spagnoli così vediamo se almeno loro… - thxupayne : RT @itsmwengo: Non Valeria Marini che sta facendo la storia all’isola spagnola e noi qua ancora coi comodini in gara, petizione per far vot… - itsmwengo : Non Valeria Marini che sta facendo la storia all’isola spagnola e noi qua ancora coi comodini in gara, petizione pe… - Francy11412804 : RT @grande_flagello: La prova ricompensa di Valeria Marini è di un trash internazionale ????#SuperVivientes2021 #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Paura a Supervivientes: Valeria Marini intossica i suoi compagni Attimi di panico nel reality spagnolo Supervivientes dove Valeria Marini sta attualmente partecipando: la show girl ha intossicato i compagni Ore di ansia e preoccupazione per alcuni concorrenti del reality Supervivientes. I ragazzi che attualmente sono ...

Valeria Marini intossica alcuni naufraghi a Supervivientes/ Mangiano uova crude e... Panico a Superviventes dove alcune uova, mangiate crude, hanno causato un'intossicazione ad alcuni naufraghi. Tutto è cominciato con la prova ricompensa durante la quale Valeria Marini che, dopo aver partecipato alla versione italiana, ha deciso di partecipare anche all'edizione spagnola dell'Isola, ha proposto di utilizzare il bottino per acquastare otto uova da ...

Valeria Marini: chi è, età, altezza, vita privata – tutto su di lei Puglia 24 NEWS Valeria Marini ha intossicato gli altri naufraghi dell’Isola spagnola? Alcuni naufraghi si sono sentiti male, probabilmente a causa di un’intossicazione alimentare. Tra questi anche Valeria Marini. A quanto pare proprio la showgirl italiana potrebbe essere in qualche ...

Valeria Marini mangia uova crude e si sente male all’Isola dei Famosi spagnola Durante una prova ricompensa Valeria Marini ha infatti suggerito al suo gruppo di comprare delle uova. Bottino ricchissimo, che però ha posto subito il gruppo davanti a un problema oggettivo ...

Attimi di panico nel reality spagnolo Supervivientes dovesta attualmente partecipando: la show girl ha intossicato i compagni Ore di ansia e preoccupazione per alcuni concorrenti del reality Supervivientes. I ragazzi che attualmente sono ...Panico a Superviventes dove alcune uova, mangiate crude, hanno causato un'intossicazione ad alcuni naufraghi. Tutto è cominciato con la prova ricompensa durante la qualeche, dopo aver partecipato alla versione italiana, ha deciso di partecipare anche all'edizione spagnola dell'Isola, ha proposto di utilizzare il bottino per acquastare otto uova da ...Alcuni naufraghi si sono sentiti male, probabilmente a causa di un’intossicazione alimentare. Tra questi anche Valeria Marini. A quanto pare proprio la showgirl italiana potrebbe essere in qualche ...Durante una prova ricompensa Valeria Marini ha infatti suggerito al suo gruppo di comprare delle uova. Bottino ricchissimo, che però ha posto subito il gruppo davanti a un problema oggettivo ...