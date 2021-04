Valeria Marini fa mangiare un uovo crudo a due naufraghe e le intossica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La gaffe diSolo qualche giorno fa in Spagna è partita la nuova edizione di Supervivientes, format iberico de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti come sappiamo ci sono ben due volti italianissimi. Parliamo di, che già in passato ha partecipato al reality, e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini L'articolo proviene da Novella 2000.

Disavventura per la showgirl stellare: dall'intossicazione per colpa delle uova andate a male all'attacco delle meduse. Onestini conquista il ...a Supervivientes manda nel panico i compagni naufraghi. Tutta colpa della fame:rimedia 6 uova che distribuisce ai naufraghi, ma sono praticamente andate a male. E alcune delle ...Fanno parte del cast di Supervivientes Valeria Marini e Gianmarco Onestini, e proprio per consentire la diretta spagnola, quella italiana andrà dunque in differita, per questo motivo il televoto ...A Supervivientes, Valeria Marini convince due naufraghe a mangiare un uovo crudo: le tre però stanno male e vomitano. Ecco cosa è accaduto.