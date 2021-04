Uomini e Donne, lutto in famiglia per un’ex corteggiatrice: “Guardaci da lassù” (Di mercoledì 14 aprile 2021) un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito un lutto in famiglia. Il messaggio riassume in pieno il dolore della ragazza. Beatrice Buonocore ha subito un grave lutto in famiglia: a esalare l’ultimo respiro la sua amatissima nonna. La notizia ha rattristato l’intero mondo di Uomini e Donne e i suoi tantissimi followers che dinanzi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)diha subito unin. Il messaggio riassume in pieno il dolore della ragazza. Beatrice Buonocore ha subito un gravein: a esalare l’ultimo respiro la sua amatissima nonna. La notizia ha rattristato l’intero mondo die i suoi tantissimi followers che dinanzi L'articolo proviene da Inews.it.

