Udine | ordinanza su sospensione limiti aperture e chiusure attività di acconciatore ed esterista

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Sindaco diPietro Fontanini, nella giornata di oggi, ha firmato un’contingibile e urgente che prevede che, per ledied estetista e per i laboratori di tatuaggio e piercing, gli orari di apertura e di chiusura siano liberi e non vincolati agli obblighi di chiusura infrasettimanale o festiva. Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali saranno tenuti a rispettare l’orario didelle strutture in cui si trovano. La gestione di reparto segue l’orario di apertura praticato dal titolare, che dovrà indicarlo mediante prospetto informativo leggibile dall’esterno dei locali. Le disposizioni della presentesaranno in vigore dalla giornata di oggi al 31 luglio 2021. “Credo che questa– ...