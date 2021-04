Tv in lutto, morto l’attore idolo di una generazione. La fama da bambino, poi il declino tra alcol e droga (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il suo volto da anziano potrebbe non dire niente a nessuno, ma da bambino – erano gli anni Cinquanta – era uno degli attori più famosi perché protagonista di una delle serie tv più amate. l’attore è morto a 77 anni dopo essere stato colpito da un ictus il primo aprile. Due settimane in ospedale, poi il decesso, confermato al quotidiano The Hollywood Reporter. È morto da solo a Mesa, in Arizona, dopo aver vissuto una vita passata tra droga e alcol. Non era sposato, non aveva figli o fratelli, solo “parente che non poteva aiutarlo”, ha detto Paul Petersen, l’ex star di Donna Reed Show che da anni sostiene gli ex attori bambini, aggiungendo che il certificato di morte dell’attore lo elenca come un “defunto indigente”. Per Petersen questa morte ha segnato un’altra triste ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il suo volto da anziano potrebbe non dire niente a nessuno, ma da– erano gli anni Cinquanta – era uno degli attori più famosi perché protagonista di una delle serie tv più amate.a 77 anni dopo essere stato colpito da un ictus il primo aprile. Due settimane in ospedale, poi il decesso, confermato al quotidiano The Hollywood Reporter. Èda solo a Mesa, in Arizona, dopo aver vissuto una vita passata tra. Non era sposato, non aveva figli o fratelli, solo “parente che non poteva aiutarlo”, ha detto Paul Petersen, l’ex star di Donna Reed Show che da anni sostiene gli ex attori bambini, aggiungendo che il certificato di morte dello elenca come un “defunto indigente”. Per Petersen questa morte ha segnato un’altra triste ...

Advertising

Corriere : Morto il principe Filippo, Gran Bretagna in lutto Diretta tv - Corriere : Covid, il rugby piange uno dei suoi giganti: l’ex pilone dell’Italia Massimo Cuttitta... - feqrlesss : STIAMO FACENDO LA MORTE DI PATROCLO NO NON PARLATEMI SONO IN LUTTO PORCODDIO È APPENA MORTO - FrancescaTGI : RT @rep_bologna: E' morto il preside Adriano Rovinazzi: lutto nella comunità scolastica di Bologna [di Ilaria Venturi] [aggiornamento delle… - rep_bologna : E' morto il preside Adriano Rovinazzi: lutto nella comunità scolastica di Bologna [di Ilaria Venturi] [aggiornament… -