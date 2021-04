Troppo Djokovic per Sinner. Fognini avanza agli ottavi, out Cecchinato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non ha trovato l’impresa Jannik Sinner, che ha dovuto cedere in due set contro il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Buone notizie invece dalla parte bassa del tabellone, dove Fabio Fognini ha battuto Jordan Thompson accedendo agli ottavi del Master di Montecarlo. Sinner ci prova ma Djokovic è ancora distante Match molto combattuto nel primo set, con tanti grandi colpi e un Sinner che spesso tiene testa a Djokovic, se non sovrastandolo a tratti. È l’altoatesino il primo a brekkare nel terzo game, ma il campione serbo risponde immediatamente recuperando lo svantaggio. La differenza tra i due risulta evidente quando Djokovic inizia ad alzare un muro che Sinner prova a buttare giù, andando però ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non ha trovato l’impresa Jannik, che ha dovuto cedere in due set contro il numero 1 del mondo, Novak. Buone notizie invece dalla parte bassa del tabellone, dove Fabioha battuto Jordan Thompson accedendodel Master di Montecarlo.ci prova maè ancora distante Match molto combattuto nel primo set, con tanti grandi colpi e unche spesso tiene testa a, se non sovrastandolo a tratti. È l’altoatesino il primo a brekkare nel terzo game, ma il campione serbo risponde immediatamente recuperando lo svantaggio. La differenza tra i due risulta evidente quandoinizia ad alzare un muro cheprova a buttare giù, andando però ...

Giornottennis : @pedropooledro Sì, è stato troppo monocorde nel gioco. Bisogna lavorarci un po' su (come farà). È pur vero che di Djokovic ce n'è uno solo - Sebastiano73 : @dragonerossoen1 Spazzato non proprio. Primo set alla pari. Difficile trovare altri giocatori capaci di vincere 2 s… - giornaleradiofm : Tennis: Montecarlo; Sinner lotta, ma Djokovic è troppo forte: (ANSA) - ROMA, 14 APR - Buona la prima, anche se si è… - AnsaTrentinoAA : Tennis: Montecarlo; Sinner lotta, ma Djokovic è troppo forte. Vittoria netta del serbo per 6-4 6-2, |#ANSA - IntenditoreJuve : @jacopo55950698 Djokovic è stato superiore in tutte le fasi dell'incontro. Sinner è un giocatore ancora troppo mono… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo Djokovic ATP Montecarlo, i risultati degli italiani: Fognini agli ottavi, out Caruso e Cecchinato La superiorità tecnica e la varietà dei colpi del campione in carica sono troppo evidenti: break ... I risultati degli italiani al 2° turno a Montecarlo (1) Novak Djokovic (SRB) c. Jannik Sinner (ITA) ...

Montecarlo, Sinner sfida Djokovic: dove vederlo in tv e streaming ... il numero uno che a quasi 34 anni si regala ancora tornei e qualche dichiarazione di troppo, e il talento ancora in via di formazione Jannik Sinner . La sfida di Sinner a Djokovic Diciannove anni e ...

Tennis, Montecarlo: Djokovic troppo forte per Sinner, Fognini agli ottavi la Repubblica Montecarlo: Sinner lotta, ma Djokovic è troppo forte Buona la prima, anche se si è chiusa con una sconfitta. Jannik Sinner ha perso la sua sfida contro Novak Djokovic al torneo di Montecarlo. Una partita che valeva il passaggio agli ottavi di finale, ma ...

Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner non sfigura, ma Novak Djokovic è ancora superiore Era pronosticabile il ko, ed arriva in maniera anche meritata per Jannik Sinner. L'azzurro di Sesto Pusteria esce sconfitto con il numero 1 al mondo Novak Djokovic per 6-4 6-2 in un'ora e trentaquattr ...

