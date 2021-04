Sputnik inefficace contro la variante sudafricana?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il vaccino russoV non sarebbe efficacela cosiddetta(B.1.351) del coronavirus, stando a uno studio preliminare (ancora da sottoporre a peer review) rilanciato dall’autorevole rivista scientifica Nature. Un gruppo di ricercatori alla Icahn School of Medicine, nel cuore di New York City, ha testato campioni di sangue reperito da persone vaccinate con il siero russo per vedere come reagisse a diverse varianti del virus che cause il Covid-19. I campioni di sangue “vaccinato” sono stati in grado di sconfiggere lainglese (B.1.1.7) ma non quella, non avendo reagito agli spike proteici presenti sui vettori virali di quest’ultima in otto casi su dodici. Lo studio accende i riflettori su un problema che andrà fronteggiato da qui ...