Roma, domani si può svoltare una stagione altalenante (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’appuntamento di domani sera per la Roma nel ritorno dei quarti di finale contro l’Ajax è di vitale importanza. Non solo per l’accesso alle semifinali, ma anche per tutta la stagione. I giallorossi partono dal 2-1 dell’andata grazie al gol nel finale di Ibanez, ma i lancieri andranno all’Olimpico di Roma per ribaltare il risultato con la solita mentalità offensiva che caratterizza gli olandesi. Un risultato positivo della squadra di Fonseca li proietterebbe fra le prime quattro squadre d’Europa anche se si tratta della seconda competizione continentale. Ma la Roma è l’unica squadra a rappresentare l’Italia in Europa. Nel corso della stagione Fonseca ha subito varie critiche per un campionato altalenante fatto di successi contro le squadre di medio-bassa classifica e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’appuntamento disera per lanel ritorno dei quarti di finale contro l’Ajax è di vitale importanza. Non solo per l’accesso alle semifinali, ma anche per tutta la. I giallorossi partono dal 2-1 dell’andata grazie al gol nel finale di Ibanez, ma i lancieri andranno all’Olimpico diper ribaltare il risultato con la solita mentalità offensiva che caratterizza gli olandesi. Un risultato positivo della squadra di Fonseca li proietterebbe fra le prime quattro squadre d’Europa anche se si tratta della seconda competizione continentale. Ma laè l’unica squadra a rappresentare l’Italia in Europa. Nel corso dellaFonseca ha subito varie critiche per un campionatofatto di successi contro le squadre di medio-bassa classifica e ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi tutti a scannarsi sui social per la manifestazione di Roma, l'uomo comune domani aprirà il giornale (in questo… - CarloCalenda : Senza impianti propri Roma sarà sempre in emergenza sui rifiuti, abbiamo presentato un piano dettagliato e ne parli… - myrtamerlino : Manifestazioni a Roma, Napoli, Milano, Bari e tante altre città italiane. Chi non può lavorare deve essere indenniz… - elidimaggio : RT @Iperbole_: La Senatrice a vita Liliana Segre ha annunciato che domani andrà in Senato Roma da Milano per votare la cittadinanza a Patri… - Deckard1944 : RT @Iperbole_: La Senatrice a vita Liliana Segre ha annunciato che domani andrà in Senato Roma da Milano per votare la cittadinanza a Patri… -