Ristoratori: riaperture entro 25 aprile o blocchiamo l'italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Le chiacchiere stanno a zero. Ci devono riaprire entro il 25 aprile. Altrimenti la manifestazione di ieri al Circo Massimo e il blocco sull'autostrada A1 a Orte saranno la prima di una nuova serie di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Le chiacchiere stanno a zero. Ci devono riaprireil 25. Altrimenti la manifestazione di ieri al Circo Massimo e il blocco sull'autostrada A1 a Orte saranno la prima di una nuova serie di ...

Advertising

pfmajorino : #CasaPound (bleah) per me è solo un problema d'ordine pubblico da trattare come tale. I ristoratori disperati, gent… - LucaErma : Una proposta intelligente che nessuno fa sarebbe quella di permettere ai #ristoratori di occupare quanto più spazio… - OrtigiaP : REGOLE PER APERTURE CHE MASSACRANO ANCIRA UNA VOLTA I RISTORATORI . Ma questi geni del governo vivono in Italia ? H… - twi_sabino : Mappa dell'evasione da ristoranti nelle province italiane - miriamcancelli1 : RT @bobsecci: #ristoratori #riaperture Un gruppo di #ristoratori, sotto la sigla 'Tutela Nazionale Imprese', ha bloccato il traffico all'al… -