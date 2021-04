Riaperture e zona gialla, ristoranti e palestre aspettano news (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Italia si interroga su modi, tempi e regole delle Riaperture, tra l’ipotesi di ripristinare appena possibile la zona gialla e di allentare le misure che caratterizzano le regioni divise tra zona rossa e arancione. palestre, piscine, ristoranti e bar sono in attesa di capire quale sarà il piano del governo per consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Riflettori puntati sulla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, con possibile conferenza stampa del premier Mario Draghi a seguire. Ora come ora si attendono i nuovi dati dell’Iss per assumere decisioni. Nel corso della riunione, numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Italia si interroga su modi, tempi e regole delle, tra l’ipotesi di ripristinare appena possibile lae di allentare le misure che caratterizzano le regioni divise trarossa e arancione., piscine,e bar sono in attesa di capire quale sarà il piano del governo per consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Riflettori puntati sulla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, con possibile conferenza stampa del premier Mario Draghi a seguire. Ora come ora si attendono i nuovi dati dell’Iss per assumere decisioni. Nel corso della riunione, numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia ...

