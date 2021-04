Protocolli spiagge estate 2021 | tutte le ipotesi al vaglio

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Con l’avvicinarsi dell’si iniziato a studiare anche idestinati all’organizzazione dellee degli stabilimenti balneari. Esattamente un anno fa, in questo stesso periodo, rimbalzavano lepiù disparate, come quella di chiudere ogni ombrellone in delle apposite celle di plexiglass. Per fortuna, quest’anno, almeno per ora, certe idee sono state lasciate nel cassetto. I, infatti, probabilmente saranno in linea con quelli dell’2020, con forse qualche restrizione in più., cosa sta studiando il governo Quali saranno iper lein questa...