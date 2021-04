Palamara dilania ancora l’Anm Chieste le dimissioni del presidente I colleghi contro Santalucia | ha insabbiato alcune chat Ma lui contrattacca | accuse false e vergognose

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra incredibile ma dopo quasi due anni, il casocontinua ad agitare le toghe italiane. Così mentre il Consiglio Superiore della Magistratura va avanti con le pratiche relative ai possibili procedimenti disciplinari per i quali è stata chiesta l’archiviazione di ben cinque posizioni, a creare nuovi grattacapi è la lotta intestina divampata all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati. Quattro delegati di Articolo 101 e componenti del sindacato delle toghe, infatti, hanno chiesto ledeldel, Giuseppe, per via diemerse nel corso dell’inchiesta sui veleni che ha travolto l’ex pubblico ministero Lucae per la sua gestione della vicenda che viene ritenuta, senza giri di parole, ...