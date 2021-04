Mcc-Svimez, report sui sostegni alle Pmi. Giorgetti: Aiutare le imprese non basta, bisogna puntare sullo sviluppo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel Pnrr si sta ragionando “anche in termini costruttivi di sviluppo, non solo in termini di soccorso” al fine di “accompagnare le prospettive delle imprese nei settori dell’innovazione e della transizione ecologica”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, intervenendo alla presentazione del rapporto “Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza Covid-19” curato da Svimez in collaborazione con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi, Mediocredito Centrale. “Un’altra osservazione che vorrei fare – ha aggiunto il ministro – si collega al principio di selettività”. Occorre cioè discernere in futuro tra le realtà che “hanno prospettiva economica e che vanno aiutate, e riconoscere quelle che questo tipo di prospettiva non ce l’hanno più. E’ un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel Pnrr si sta ragionando “anche in termini costruttivi di, non solo in termini di soccorso” al fine di “accompagnare le prospettive dellenei settori dell’innovazione e della transizione ecologica”. Lo ha detto Giancarlo, ministro delloeconomico, intervenendo alla presentazione del rapporto “Il sostegno alla liquidità dellenell’emergenza Covid-19” curato dain collaborazione con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi, Mediocredito Centrale. “Un’altra osservazione che vorrei fare – ha aggiunto il ministro – si collega al principio di selettività”. Occorre cioè discernere in futuro tra le realtà che “hanno prospettiva economica e che vanno aiutate, e riconoscere quelle che questo tipo di prospettiva non ce l’hanno più. E’ un ...

