LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan, EuroCup in DIRETTA: gara-3 decisiva, chi vince va in finale! (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Unics Kazan, gara-3 delle semifinali di EuroCup 2021. La squadra di Djordjevic va a caccia della finale e anche di un posto nella prossima Eurolega. Le finaliste di EuroCup, infatti, giocheranno in Eurolega il prossimo anno e questa gara-3 è dunque fondamentale per il futuro della Virtus. Un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio I primi due match hanno visto Bologna e Kazan imporsi nei rispettivi match ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buonasera, e benvenuti alladi-3 delle semifinali di2021. La squadra di Djordjevic va a caccia della finale e anche di un posto nella prossima Eurolega. Le finaliste di, infatti, giocheranno in Eurolega il prossimo anno e questa-3 è dunque fondamentale per il futuro della. Un match da dentro o fuori. Una vittoria a testa sino a ora per le due squadre, entrambe di 4 punti, a dimostrazione del grande equilibrio I primi due match hanno vistoimporsi nei rispettivi match ...

Advertising

Vettaditorta : 3a S di fila in campionato: @HappycasaNBB vince meritatamente (out Harrison, Thompson e Perkins) e si prende il 1o… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trieste 81-67 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trieste #81-67… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Trieste 48-42 Serie A basket in DIRETTA: la tripla di Alviti riporta Trieste a contatto a metà… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Trieste 40-31 Serie A basket in DIRETTA: +9 in favore degli emiliani a fine primo tempo -… -