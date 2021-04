L’irreversibile cambio di rotta fiscale nell’era post Covid-19

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A partire dagli anni ’80 la globalizzazione aveva portato non solo competizionee dumping sociale, ma anche una crescente convinzione nella giustezza delle disuguaglianze come risultato “equo” del successo dei talenti e del duro lavoro su un’arena sempre piu’ internazionale. Il quarantennio che e appena trascorso si è aperto con il motto di Deng Xiao Ping To Get Rich is Glorious. Arricchirsi conferisce gloria perché produce valore sociale ed è segno di merito, come nell’antica tradizione confuciana. Questo motto non era però limitato alla Cina, che anzi si apriva a noi occidentali, ma pervadeva in forme diverse anche l’occidente. Negli anni ’80 l’arricchimento non viene più demonizzato come nella decade precedente, e il progressivo inasprimentoseguito alla seconda guerra mondiale si è anzi spento e ha mutato di segno. Tutto prevedibile ...