L’intelligence Usa alza l’attenzione sulla sicurezza in Libia

Il rapporto annuale di valutazione delle minacce dell'intelligence statunitense, pubblicato dall'Office of the Director of National Intelligence, si occupa anche di Libia e prevede che il Governo di unità nazionale di Abdelhamid Dabaiba dovrà affrontare sfide politiche, economiche e di sicurezza. Non sono enormi novità, ma conferme di un'attenzione di Washington al dossier soprattutto sul punto caldo: ossia la sicurezza e la condizioni di delicato (dis)equilibrio legata alle varie entità armate presenti sul terreno. Il rapporto, pubblicato dall'agenzia che raccoglie l'operato di tutte le 17 diverse intelligence americane e spiegato al Congresso oggi, 14 aprile, ritiene che l'instabilità e il rischio di nuovi combattimenti nella guerra civile libica continueranno anche nel 2021, nonostante riconosce i progressi politici

