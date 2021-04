Iva Zanicchi, classe e carisma all’Isola dei Famosi: ecco tutti i look (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grinta, carisma, verve, ironia… sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso Iva Zanicchi una leggenda. E’ dagli anni Sessanta, quando è esplosa come cantante, che fa sognare gli italiani con la sua voce calda e avvolgente. Ha vinto ben tre Festival di Sanremo, unica donna ad essere riuscita nell’impresa, e venduto milioni di dischi in patria e all’estero. Dopo la musica ha conquistato anche la tv: come dimenticarla negli anni Novanta, signora indiscussa del preserale con Ok il prezzo è giusto? Tra televisione, canzoni indimenticabili, romanzi e una carriera in politica da parlamentare europea, a 81 anni l’Aquila di Ligonchio vola ancora ad ali spiegate e su Canale 5 furoreggia in veste di opinionista all’Isola dei Famosi. Opinionista all’Isola dei Famosi Con Ilary Blasi al ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grinta,, verve, ironia… sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso Ivauna leggenda. E’ dagli anni Sessanta, quando è esplosa come cantante, che fa sognare gli italiani con la sua voce calda e avvolgente. Ha vinto ben tre Festival di Sanremo, unica donna ad essere riuscita nell’impresa, e venduto milioni di dischi in patria e all’estero. Dopo la musica ha conquistato anche la tv: come dimenticarla negli anni Novanta, signora indiscussa del preserale con Ok il prezzo è giusto? Tra televisione, canzoni indimenticabili, romanzi e una carriera in politica da parlamentare europea, a 81 anni l’Aquila di Ligonchio vola ancora ad ali spiegate e su Canale 5 furoreggia in veste di opinionistadei. OpinionistadeiCon Ilary Blasi al ...

