Isola dei Famosi, ex naufraga confessa: “Me ne pentirò per tutta la vita” (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’Isola dei Famosi ci si “confessa” soprattutto dopo una dura e cruda eliminazione: arriva le parole di una ex naufraga. Pentita al massimo. Quando si parte, per entrare nel vivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’deici si “” soprattutto dopo una dura e cruda eliminazione: arriva le parole di una ex. Pentita al massimo. Quando si parte, per entrare nel vivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - zazoomblog : Drusilla Gucci prima e dopo L’isola dei Famosi: “Peso 43 kg” - #Drusilla #Gucci #prima #L’isola - zazoomblog : Isola dei Famosi: Daniela Martani inconsolabile «Lo rimpiangerò per sempre» - #Isola #Famosi: #Daniela #Martani -