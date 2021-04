Isola dei Famosi 2021 | Arianna commenta il cambiamento fisico di Andrea

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Cerioli a L’deiha mostrato undecisamente più morbido rispetto agli addominali scolpiti a cui ci aveva abituati su Instagram e molti sul web lo hanno accusato di modificarsi le foto. A tal proposito, sarebbe intervenutaCirrincione, la sua fidanzata, per difendere a spada tratta il suo boy. Le parole diCirrincione suldiLa fidanzata diCerioli,Cirrincione, ospite adParty conDianetti e Valeria Angione, ha svelato che in realtà il suo ragazzo ha solo deciso di non allenarsi più come un tempo. “Andre che si modifica le foto su Instagram? Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - infoitcultura : Elisa Isoardi: la lettera del fratello Domenico a L’Isola Dei Famosi 15 (video) - about_noemi__ : RT @DiGioiaManuel: Mi servirebbero3 settimane all’Isola dei Famosi prima dell’estate #isola - infoitcultura : Isola dei famosi: Elisa Isoardi piange per suo fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Cosa ci sarà di vero in tutto questo?Famosi 2021, arriva un ex del Grande Fratello? Ecco i candidati foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Red ...... un'uscita in barca che viene organizzata dalla maggior parteresort e che può essere ... Sandbank picnic - Cosa c'è di più romantico che avere un'tutta per sé? Alle Maldive è possibile ...Nuovi fenomeni dell'arte lasciano il "segno" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...A Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Valeria Marini ha dato spettacolo per un bacio saffico scambiatosi con Lara Sajén al termine dell’ultima prova ricompensa del reality. Ma ...