Il Comune di Castelfranco Emilia inizierà a usare lo schwa (?) nelle comunicazioni istituzionali: “Vogliamo essere più inclusivi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, ha deciso di provare a usare “un linguaggio più inclusivo”. E così nelle comunicazioni ufficiali inizierà a utilizzare il simbolo fonetico schwa al posto dei plurali maschili universali. E ad esempio, invece di “tutti” scriverà “tutt?” usando la desinenza della ‘e’ rovesciata (?), lo schwa, appunto: il simbolo, presente nell’alfabeto fonetico internazionale, viene proposto per superare il binarismo di genere e l’uso del maschile plurale. Lo schwa può essere un’alternativa ad altre soluzioni come l’uso dell’asterisco. Nell’ultimo anno, a rilanciare la proposta in Italia è stata la sociolinguista Vera Gheno nel suo libro Femminili singolari: “Dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildi, in provincia di Modena, ha deciso di provare a“un linguaggio più inclusivo”. E cosìufficialia utilizzare il simbolo foneticoal posto dei plurali maschili universali. E ad esempio, invece di “tutti” scriverà “tutt?” usando la desinenza della ‘e’ rovesciata (?), lo, appunto: il simbolo, presente nell’alfabeto fonetico internazionale, viene proposto per superare il binarismo di genere e l’uso del maschile plurale. Lopuòun’alternativa ad altre soluzioni come l’uso dell’asterisco. Nell’ultimo anno, a rilanciare la proposta in Italia è stata la sociolinguista Vera Gheno nel suo libro Femminili singolari: “Dal ...

