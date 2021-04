Giugliano Disagi in città? I cittadini possono inviare segnalazioni | ecco come fare

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Disagi

ilmattino.it

... evitando così ulterioriai pendolari. E' stata, poi, successivamente presentato denuncia presso le forze dell'ordine da parte di Rfi. APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA, tenta di rubare ..."Nei giorni scorsi avevamo constatato grandiin diversi punti vaccinali, particolarmente all'Ospedale San Giuliano. Per quanto riguardaci è stato assicurato che al più presto ...Lo sciopero dei lavoratori della SapNa, ha bloccato l’impianto ex Cdr di Giugliano provocando disagi e ritardi nella raccolta dei rifiuti nei vari Comuni compreso Grumo Nevano. Lunga la fila di ...POZZUOLI. Un furto di cavi di rame ha provocato questa mattina per tre ore la sospensione dalle 5 alle 8 della tratto ferroviario della linea della metropolitana tra Pozzuoli e Villa Literno. Ignoti..