Fioravanti e Mambro rischiano processo per falsa testimonianza

(Di mercoledì 14 aprile 2021)un nuovoValerio, Francescae Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per la Strage di Bologna (ma da sempre dichiaratisi innocenti), dopo che la Corte di Assise di Bologna li aveva denunciati – nella sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Gilberto Cavallini – per reati che sarebbero stati commessi nel corso del dibattimento, dallaalla calunnia. La Procura di Bologna ha chiuso ora le indagini, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, avvisando Ciavardini,, oltre a Elena Venditti, Giovanna Cogolli e Stefano Sparti, il figlio di Massimo, testimone chiave delche si concluse con la condanna di ...

... accusate a vario titolo di calunnia e falsa testimonianza, con l'aggravante di aver ostacolato un procedimento penale: gli ex Nar (Nuclei armati rivoluzionari) Valerio, Francescae ...Gli ex Nar condannati in via definitiva per la strage del 2 agosto Valerio, Francescae Luigi Ciavardini, l'ex fidanzata di quest'ultimo Elena Venditti, poi Giovanna Cogolli, all'epoca militante di Terza Posizione, e infine Stefano Sparti, figlio di Massimo,...Secondo la Procura bolognese, sei testimoni tra cui gli ex Nar Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Francesca Mambro, hanno fornito falsa testimonianza ai giudici. Oltre al terzetto degli ...Insieme ad altri 4 ex Nar tra cui Ciavardini sono accusati di falsa testimonianza e calunnia nel processo a carico di Gilberto Cavallini ...