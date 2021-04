Di Biagio elogia Kean | «Altro che nuovo Balotelli Juve? Sì | anche con CR7»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Gigi Di, ex ct dell'Italia Under 21, ha parlato di Moisee del suo exploit al Paris Saint Germain. Le sue parole Gigi Di, ex ct dell'Italia Under 21, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile ritorno di Moiseallantus.– «Lo conosco bene e mi aspettavo che facesse esattamente questo percorso. Moise è un bravissimo ragazzo, buono e disponibile, che ha tanta voglia di imparare. Non è vero che ha un carattere difficile, può sembrare strano che lo dica io che in Under 21 lo punii, ma è la verità. Sfatiamo questa falsa convinzione che sia il. E' un ragazzo giovane ed esuberante che aveva bisogno di crescere. Credo che la doppia esperienza all'estero gli abbia fatto molto bene».